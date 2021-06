E pensare che nemmeno avrebbe dovuto esserci all'Europeo. Invece, meno male che Matteo Pessina c'è. Altroché se c'è! Due reti importantissime per il cammino 'Azzurro'.

E pensare che nemmeno doveva esserci. Beh... alla fine, meno male, invece, che c'è. Già, perché Matteo Pessina è certamente l'uomo in più della 'nostra' Nazionale ad Euro 2020. Due gol nelle ultime due partite, infatti, e se è arrivato il pass per i quarti di finale, lo dobbiamo anche e soprattutto a lui. Il giocatore che forse non ti aspetti, insomma, è quello che ci sta regalando le emozioni più forti, prima con la rete al Galles (per centrare la testa della classifica nel girone, a punteggio pieno), poi pure il secondo centro con l'Austria nel 2-1 che ci ha fatto superare il turno. Un ragazzo che fa la differenza, come direbbe qualcuno, e che, con la sua umiltà, la grinta, il carattere e il mettersi sempre a disposizione del commissario tecnico e del gruppo, ha conquistato i compagni e tutti gli italiani. Meno male che Pessina c'è, dunque (in gruppo per sostituire l'infortunato Stefano Sensi)... Altroché se c'è!

