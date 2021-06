Aemme Linea Ambiente: sciopero

Per la giornata di mercoledì 30 giugno, causa sciopero generale indetto da Cgil, Cisl e Uil, Aemme Linea Ambiente non potrà garantire il regolare svolgimento dei servizi.

Per la giornata di mercoledì 30 giugno, causa sciopero generale indetto da Cgil, Cisl e Uil, Aemme Linea Ambiente non potrà garantire il regolare svolgimento dei servizi d’igiene urbana, spazzamento strade e apertura delle piattaforme ecologiche. Saranno, invece, assicurati, come di consueto, i servizi minimi previsti dalle normative e dagli accordi contrattuali vigenti. Per preservare il decoro urbano, qualora entro le ore 12:30 di tale giornata gli operatori non avessero provveduto ad effettuare il ritiro di sacchi e bidoni, i cittadini sono invitati a riportarli all’interno delle proprie pertinenze.

