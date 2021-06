Nella natura insieme. Con le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna su sentieri e falesie di Lombardia. Escursioni e gite, tra parchi e natura.

Otto magnifici parchi lombardi... tutti da scoprire. E a farveli vedere nella loro bellezza e caratteristiche ci saranno le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna. Pronti, insomma, a vivere momenti davvero particolari con le escursioni e le gite gratuite promosse, appunto, dal Collegio Regionale Guide Alpine e dalla Regione. Più precisamente, la proposta, prenderà il via con la 'Festa regionale della montagna' (domenica 4 luglio) e si articolerà in diversi appuntamenti nei weekend tra luglio e dicembre. In totale, allora, ecco 24 uscite e 18 incontri di prevenzione e formazione per un corretto approccio all'attività di arrampicata (in falesie attrezzate). E per quanto riguarda i luoghi, si andrà dal Parco dello Stelvio a quello dell'Adamello, dall'Alto Garda Bresciano al Campo dei Fiori, ancora il parco Grigna Settentrionale, passando per il Monte Barro, le Orobie Bergamasche e le Orobie Valtellinesi; mentre le attività in falesia, si terranno nelle province di Sondrio, Brescia, Lecco, Varese e Bergamo.

