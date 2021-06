'Casa Azzurri' da record

Dodicimila persone hanno visitato dal 10 al 20 giugno la struttura, per la prima volta aperta al pubblico. Sul palco, poi, tanti artisti e momenti di festa.

Dodicimila visitatori, 22 milioni di visualizzazioni sui social, 75.000 gadget distribuiti, 2.280 pasti consumati, oltre 1.000 prodotti ufficiali della Nazionale venduti nello store Puma, 20 workshop, 7 concerti live: sono i numeri a fotografare il grande successo di ‘Casa Azzurri’, la struttura che dal 1998 accompagna la Nazionale in occasione dei grandi tornei internazionali e che per la prima volta nella sua storia ha aperto le porte al pubblico. Un’altra sfida vinta dalla Figc, che gestendo direttamente l’evento ha rafforzato quel processo di internalizzazione dell’area commerciale che le ha permesso di incrementare i ricavi, con una proiezione di oltre il 50% di introiti in più nel quadriennio. "E’ un’altra grande vittoria - ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina - una scommessa vinta che sembrava complessa alla vigilia. Come Federazione abbiamo puntato molto su questo format, ringrazio tutti coloro che si sono impegnati e che hanno seguito questa attività, frutto della scelta di internalizzazione dell’area commerciale e del marketing. ‘Casa Azzurri’ ha anche testimoniato come sia possibile dare speranza ad altri mondi, come quello dello spettacolo dal vivo. I sette concerti live che si sono svolti in totale sicurezza hanno dato un’ulteriore dimostrazione che il calcio può essere un elemento trainante, che non privilegia i suoi interessi".

