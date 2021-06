Un messaggio WhatsApp "Per complimentarmi personalmente e ringraziarlo delle emozioni che ci ha regalato contro la Svizzera". Lo ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Manuel Locatelli, il centrocampista della Nazionale, nonché lombardo, autore di una doppietta nella seconda partita degli 'Azzurri' agli Europei. "Una prestazione maiuscola - ha detto Fontana a Locatelli - impreziosita da due gol che hanno fatto gioire l'Italia intera". Il governatore ha, quindi, spiegato che "La sera prima di Italia-Svizzera avevo visto lo 'speciale' di Sky che raccontava la storia di Locatelli, un percorso prevalentemente lombardo che, con la tua famiglia, ha ancora oggi salde radici nel lecchese. Avanti così e grazie per le emozioni che ci hai regalato".

