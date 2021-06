Un videoconferenza organizzata dall'Humanitas in collaborazione con il Comune di Castellanza e l'associazione 'Donne Luce', in programma per giovedì 17 giugno alle 21.

Cinque specialiste pronte a dare consigli utili alle donne in materia di salute. A rendere possibile l'obiettivo sarà una videoconferenza organizzata dall'Humanitas in collaborazione con il Comune di Castellanza e l'associazione 'Donne Luce', in programma per giovedì 17 giugno alle 21. Il titolo dell'appuntamento è 'La salute delle donne, dai sintomi alle soluzioni'. Come spiegano i due enti in una nota, la serata persegue lo scopo di "Offrire alle donne l'opportunità di fare chiarezza sui disturbi più comuni che interessano il mondo femminile". A intervenire saranno Elena Corradini, ginecologa, Barbara Pirali, endocrinologa e diabetologa, Laura Carabelli, dietologa, Eleonora Bernardini, ostetrica e Pamela Franchi, psicologa e psicoterapeuta. La partecipazione è subordinata all'accesso alla piattaforma Zoom oppure al canale Youtube del comune. Una preziosa occasione di approfondimento che si inquadra nell'intento di 'Donne luce' di "Accompagnare le donne nell'avventura della vita, affiancarle e condividere con loro un percorso per la comprensione e la cura del corpo, dei sensi e dell'anima alla ricerca del benessere".

