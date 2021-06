'ConcertInGondola' sul Naviglio

Al via Giovedì 17 giugno alle 18.30, con partenza dalla Canottieri San Cristoforo di Milano, l’evento 'ConcertInGondola'. Musica itinerante lungo il Naviglio.

Al via Giovedì 17 giugno alle 18.30, con partenza dalla Canottieri San Cristoforo di Milano, l’evento 'ConcertInGondola', un programma di eventi musicali itineranti in gondola, navigando sulle acque del Naviglio Grande fino in Darsena e ritorno per allietare l’aperitivo della movida milanese. I primi artisti ad esibirsi giovedì sera sull’originale imbarcazione veneziana portata a Milano da Umberto Pagotto, storico collaboratore della San Cristoforo, saranno i Raffaele Kohler Swing Band. 'ConcertInGondola' non è solo un momento musicale itinerante ma è soprattutto un’iniziativa solidale promossa dalla Canottieri San Cristoforo, la più giovane Canottieri milanese presente sulle sponde del Naviglio Grande, in collaborazione con C6 Siloku Onlus, associazione di donne che ha come comune denominatore la fiducia nella vita e l’esperienza con il cancro e che, grazie alla Canottieri, utilizza lo sport del Dragon Boat come forma di riabilitazione fisica e psicologica. Un’occasione per diffondere musica di qualità e ridare gioia dopo un anno così difficile per tutti e per sensibilizzare le persone su temi importanti come la prevenzione oncologica ed il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, argomenti che non vanno mai in vacanza. 'ConcertInGondola' prevede un programma di denso di eventi che si susseguono per 6 giovedì consecutivi fino al 29 luglio. Tutti gli artisti in calendario si esibiranno a titolo gratuito per sostenere le numerose iniziative dell’associazione. Un legame nato nel 2019 quello tra la Canottieri San Cristoforo e C6 Siloku grazie alla sensibilità di Sergio Passetti, presidente della Canottieri, e di Umberto Pagotto, il gondoliere di Milano, che ha permesso alle donne dell’associazione di scoprire l’arte della pagaiata, ottima terapia fisica riabilitativa per le donne operate di tumore al seno. E proprio da questa collaborazione è nato un appuntamento fisso a cui le donne di C6 Siloku non sanno rinunciare: il venerdì sera è dragon boat. Ogni venerdì infatti, alle 20, i 'Dragoni' della Canottieri San Cristoforo sfrecciano sulle acque del Naviglio spinti dalla forza, in tutti i sensi, di Barbara, Cristina, Elena, Giada, Corinna, Veronica (e tante altre) e dalle loro pagaie. Un momento sportivo che permette a chi, toccato da una malattia oncologica, di confrontarsi e condividere vissuti ed emozioni.

