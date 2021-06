Vaccinazioni turisti: "Lombardia pronta se garantite dosi"

Vaccinazioni ai turisti, sull'argomento è intervenuto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Noi fin dal primo momento abbiamo detto che se ci danno una disponibilità aggiuntiva di dosi da destinare ai turisti, siamo pronti ad offrire il servizio".

Vaccinazioni ai turisti, sull'argomento è intervenuto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Noi fin dal primo momento abbiamo detto che se ci danno una disponibilità aggiuntiva di dosi da destinare ai turisti, siamo pronti ad offrire il servizio. E' chiaro che è una cosa complessa, ma la macchina organizzativa che abbiamo in campo può gestirla. Si tratta di far comunicare tra loro le anagrafi vaccinali delle regioni, la nostra è già informatizzata e pronta". Infine, in merito all'approvazione in sede europea del 'green pass', Fontana ha detto: "L'Italia deve partire con la massima sollecitudine. In quanto Paese attrattivo e mèta turistica, abbiamo bisogno di questa opportunità che dà una libertà in più a chi sceglie di venire da noi per le vacanze".

