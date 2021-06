"Anche gli Infopoint per rilancio turismo"

"Il rilancio del turismo in Lombardia passa anche dall'importante contributo della rete degli Infopoint". Lo ha detto Lara Magoni, assessore regionale.

"Il rilancio del turismo in Lombardia passa anche dall'importante contributo della rete degli Infopoint. Un sistema di competenze e professionalità che rappresenta la porta d'ingresso alle eccellenze e bellezze della nostra Lombardia. Proprio per questo, Regione Lombardia sostiene gli Infopoint con una serie di misure volte a rafforzarne il ruolo in ambito turistico e di marketing territoriale". Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, ha aperto i lavori dell'incontro plenario con la rete degli 89 Infopoint di Regione Lombardia. "Dopo mesi di difficoltà - ha continuato l'assessore Magoni - gli Infopoint svolgono un ruolo determinante per il riposizionamento dell'immagine della destinazione Lombardia. Uno dei punti di ripartenza dei nostri territori deve essere la professionalità e la cortesia di chi lavora negli Infopoint, accogliendo quotidianamente centinaia di visitatori in tutta la regione". "In tal senso - ha detto poi Lara Magoni, rivolgendosi direttamente ai rappresentanti degli Infopoint - voi siete gli ambassador della Lombardia. Il vostro sorriso, la competenza e l'esperienza sono il nostro più bel biglietto da visita". L'assessore ha ribadito la necessità di "consolidare quel percorso di ascolto dei territori necessario per aumentare qualitativamente l'offerta e armonizzare l'accoglienza turistica. Le risorse che mettiamo a disposizione saranno importanti per migliorare la qualità dei servizi offerti ai visitatori e per favorire il rilancio dell'attrattività regionale". In questa direzione è stata orientata la misura 'Infopoint #inLombardia', che ha assegnato oltre 374.000 euro a ben 52 Infopoint per rilanciare l'immagine turistica nella fase della ripartenza e garantire la fruizione in sicurezza dei servizi da parte dei turisti, con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica. Un percorso che continua anche nel 2021 e che prevede una serie di interventi per valorizzare ulteriormente l'offerta all'utenza, come ha sottolineato l'assessore Magoni. "Sin dall'inizio del mio mandato - ha detto Magoni - l'obiettivo è la valorizzazione di tutti gli attori che contribuiscono alla crescita e alla promozione del turismo in Lombardia. Da quando è iniziata la pandemia, poi, il percorso di rilancio della Lombardia ha legato la formazione del personale con la riqualificazione delle strutture ricettive, elementi fondamentali per rendere sempre più attrattivi i territori. Un progetto condiviso con tutti i protagonisti del mondo del turismo e che vede gli Infopoint come capisaldi dell'accoglienza e dell'ospitalità".

