'E...state con noi'

Seppur in formato ridotto, si prova a ripartire gradualmente con gli eventi che caratterizzano l’estate inverunese. Una serie di momenti per tutti.

Seppur in formato ridotto, si prova a ripartire gradualmente con gli eventi che caratterizzano l’estate inverunese: presto, infatti, la biblioteca, le piazze e il parco del paese torneranno a rianimarsi. Grazie alla sinergia tra l’Assessorato alla Cultura, la biblioteca stessa e l’attivissimo associazionismo locale, verranno messi in campo una serie di eventi volti a riconciliare i cittadini con la gioia di stare insieme e accogliere un’estate che promette leggerezza e speranza. Le proposte saranno varie e tutte molto interessanti, siamo certi che incontreranno il favore della gente, pronta a cogliere un’opportunità di svago e di spensieratezza dopo le comprensibili preoccupazioni vissute negli ultimi mesi. Grazie all’allentamento delle restrizioni Covid, ma senza mai perdere di vista la sicurezza, si propongono ai cittadini una serie di appuntamenti che spaziano dai concerti agli incontri letterari, dalla fotografia agli spettacoli per bambini e senza tralasciare l’aspetto culinario. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito, però per ragioni di sicurezza occorrerà prenotare la propria presenza agli appuntamenti presso la biblioteca o chiamando allo 02/9788121, dove sarà inoltre disponibile il materiale informativo. Ricordiamo che l’insieme di queste iniziative rientra nel progetto 'Ovunque tu leggi', finanziato dal bando 'Città che Legge 2019' promosso dal Centro per il libro e la lettura. Si partirà, allora, con il concerto del Barbapedana per tutti i nostalgici delle vecchie canzoni milanesi, e ancora di Milano e delle sue botteghe storiche si parlerà con la presentazione del libro 'Bottega Milano'. Quindi, ecco due famose autrici inverunesi: Norma Cerletti, divenuta un fenomeno del web grazie alle sue pillole d’inglese, e Francesca Diotallevi con una rivisitazione artistico/letteraria della sua celebre opera su Vivian Maier. Ancora verrà celebrata la week pride con l’attivista Micaela Ghisleni, che racconterà le battaglie vinte e quelle ancora da affrontare sui diritti LGBT. E non mancherà la tradizionale festa di 'Tutto Natura' nel parco con lo spettacolo per bambini dedicato a Gianni Rodari. Grazie ai commercianti e alle varie associazioni presenti sul territorio, ci sarà la possibilità di gustare del buon cibo d’asporto e spazio ad un importante appuntamento con la fotografia con 'Inver1 photo fest', organizzato da Foto in Fuga. Insomma eventi per tutti i gusti e per tutte le età.

