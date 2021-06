Campo e Tv: 'Sogno Azzurro'

Dal 7 al 10 giugno su Rai 1, una miniserie per raccontare tutti i segreti e le curiosità dell'Italia. Sul piccolo schermo, aspettando il fischio d'inizio del Campionato Europeo.

Non solo in campo, ma anche in televisione. O meglio se per il primo bisognerà attendere ancora qualche giorno, per l'altro, invece, si giocherà d'anticipo. E, allora, che il sogno, ovviamente 'Azzurro', abbia inizio, perché ecco che dal 7 giugno (e fino al 10) su Rai 1 sarà il momento di una miniserie in 4 puntate (in onda alle 20.45), per raccontare il percorso della 'nostra' Nazionale di calcio verso i prossimi Campionati Europei. Con 'Sogno Azzurro' (questo, appunto, il titolo della docuserie), insomma, per la prima volta nella lunga e vincente storia dell'Italia, il pubblico avrà l’occasione di entrare a Coverciano, seguire i calciatori dal loro arrivo alle riunioni tra staff e squadra, durante gli allenamenti e nei momenti di relax, ancora viaggiare con la squadra durante le trasferte, 'vivere' al suo fianco negli spogliatoi prima della partita, in campo e sugli spalti e nel dopogara, scoprire le persone che ruotono attorno e attraversare i temi ed i valori dello sport (dai rapporti umani al coraggio, dalla paura al riscatto, ecc..,). Il primo progetto firmato dalla neonata Direzione Nuovi Formati della Rai, altro non sarà che un bellissimo viaggio di dieci mesi, iniziato a settembre 2020 per arrivare sino alla vigilia della gara inaugurale dell’Europeo con la Turchia, in programma l’11 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Ma, alla fine, non si tratta solo di un racconto sportivo, bensì sarà anche un momento umano, fatto di tante storie, come, ad esempio, quella della grande amicizia che unisce il Commissario tecnico Roberto Mancini e il suo staff, composto dai compagni di una vita (Gianluca Vialli e gli altri 'ragazzi' della sua Sampdoria) oppure spazio alla rivalità tra calciatori avversari nei club che viene superata, sulla base dei legami che nascono in Nazionale, fino ai racconti che non sempre, purtroppo, hanno un lieto fine (come quando un calciatore è costretto per un infortunio o un imprevisto a perdere l’occasione della vita). E poi c’è spazio per le abitudini e le scaramanzie, i segreti e le curiosità. Il tutto con la voce narrante di Stefano Accorsi, a rafforzare la collaborazione tra la RAI e la FIGC, sempre più impegnate nello sviluppo di iniziative editoriali congiunte per la promozione e la diffusione dei valori dello sport e dei suoi risvolti sociali.

