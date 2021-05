Inzaghi per il 'dopo' Conte

L'Inter ha trovato il suo prossimo allenatore. Toccherà, allora, a Simone Inzaghi sedersi sulla panchina dei campioni d'Italia in carica.

Il 'dopo' Antonio Conte, adesso, ha un nome e cognome. L'Inter, insomma, ha scelto e, soprattutto, è riuscito a convincere quello che sarà il suo prossimo allenatore. Tocca, allora, a Simone Inzaghi sedersi sulla panchina dei campioni d'Italia in carica. L'ormai ex tecnico della Lazio, infatti, quando sembrava ormai pronto a proseguire la sua avventura nella capitale, ecco, invece, che avrebbe cambiato direzione, accettando la proposta, appunto, della dirigenza nerazzurra. E adesso, dunque, si prepara a partire con questa nuova esperienza in un club che, dopo avere conquistato, nella stagione appena conclusa, il tricolore, vuole proseguire il percorso di crescita, confermandosi sia in Italia, sia provando a farlo anche in Europa.

