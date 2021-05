La maratona dei record

Milano entra nella leggenda, confermandosi capitale italiana del running ed evento di assoluta rilevanza internazionale. Generali Milano Marathon da record.

Milano entra nella leggenda, confermandosi capitale italiana del running ed evento di assoluta rilevanza internazionale. È la maratona più veloce d’Italia: nessuno ha mai corso più veloce di così, né in Italia né a livello mondiale quest’anno. Alla Generali Milano Marathon 2021 Special Edition, Titus Ekiru e Gebremaryam Hiwot Gebrekidan hanno scritto la storia della corsa più lunga, affascinante e crudele demolendo i record all-comers italiani della maratona. 10 KM e LENOVO RELAY MARATHON - La giornata non si è esaurita con la prova dei corridori élite. Sempre da Piazza del Cannone hanno preso il via i 750 runner della 10 KM Competitiva, ai quali si sono aggiunti i 1.320 team che hanno dato vita alla Lenovo Relay Anywhere, per un totale complessivo di 5.280 runner. Con i 3.250 iscritti alla Lenovo Individual Anywhere che hanno corso in tutta Italia, il capoluogo ha chiamato a raccolta una comunità di 9.280 runner.

