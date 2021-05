"Polizia locale: fondamentale riforma"

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, è intervenuto alla web conferenze organizzata dalla Uil Fpl Lombardia sul tema 'Riforma della Polizia locale, se non ora quando?'.

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, è intervenuto alla web conferenze organizzata dalla Uil Fpl Lombardia sul tema 'Riforma della Polizia locale, se non ora quando?'. "La sicurezza urbana - ha detto l'assessore - costituisce un bene primario. Purtroppo, le risorse sono sempre meno ed è per questo che diventa indispensabile impiegarle al meglio ed integrarle. Alla luce dei mutamenti sociali diventa fondamentale una modifica dell'ordinamento. Bisogna puntare su una maggiore spinta all'associazionismo tra Comandi di Polizia locale, un affievolimento dei limiti territoriali e uno status giuridico del personale più consono alle effettive mansioni e che tenga conto delle difficoltà lavorative in cui può incorrere un agente di Polizia locale diversamente da altri lavoratori del comparto degli enti locali". LE DIFFERENZA TRA POLIZIE LOCALI E FORZE DELL'ORDINE - "Un altro tema a me caro - ha messo in evidenza De Corato - riguarda le differenze con il personale di altre forze del comparto sicurezza. Le tutele ed il trattamento per infortuni e previdenziale non possono essere molto diverse da quelle previste per il comparto sicurezza". ACCESSO ALLE BANCHE DATI - "Alcuni strumenti - ha aggiunto - non possono essere ancora negati alla Polizia locale. Penso in primis all'accesso alle banche dati dello Stato che mettono sull'avviso chi opera in strada per informarlo di quanto necessario riguardo alla persona che stanno controllando". NON OMOGENIEITÀ POLIZIE LOCALI - "Per quanto riguarda poi - ha continuato l'assessore regionale alla Sicurezza - la questione della non omogeneità delle Polizie locali, si tratta certamente di un percorso complesso. Le esigenze di un piccolo Comune infatti sono assai diverse da quelle di una città, così come la provincia rurale è diversa dalle cittadine più commerciali". ORGANICO INSUFFICIENTE - "I Comandi dei Comuni piccoli - ha rimarcato l'assessore - sono oberati di attività, ma ciononostante, spesso, non si ravvisa la necessità di aumentare l'organico". "Insomma - ha concluso De Corato - il servizio offerto dalle Polizie locali alle comunità è fondamentale e merita profonda attenzione ed il rispetto di noi tutti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro