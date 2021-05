Vaccini: somministrato 97,1% del consegnato

I dati complessivi sono di 5,5 milioni di vaccinati in Lombardia, con un somministrato rispetto al consegnato del 97,1%.

I dati complessivi sono di 5,5 milioni di vaccinati in Lombardia, con un somministrato rispetto al consegnato del 97,1% "Che ci contraddistingue da questo punto di vista come la regione più virtuosa - ha detto la vicepresidente Letizia Moratti - Abbiamo inoltre un'adesione del 61% sul totale della popolazione, con una forbice di adesioni che varia per le diverse fasce di età dal 96% al 63%. Ovviamente il 96% è degli ultra ottantenni e il 63% per quelli per i quali abbiamo appena aperto le adesioni". LOMBARDI, PRIMA DOSE ENTRO 30 LUGLIO - " Se il Governo confermerà la programmazione che ci ha inviato - ha concluso - confidiamo di vaccinare con una dose tutti i cittadini lombardi che ne hanno diritto e faranno domanda entro il 30 luglio".

