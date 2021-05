Vaccini: dal 2 giugno over 16

Letizia Moratti: "Il 2 giugno apriamo le prenotazioni per tutti gli over 16. In questo momento siamo assolutamente fiduciosi di vaccinare tutti i maturandi entro le date di fine scuola e delle vacanze".

Maturandi, no open day, dal 2 giugno vaccinati dai 16 anni in su. "Per quanto riguarda i maturandi - ha chiarito la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti - non abbiamo bisogno di fare degli open day ad hoc. Il 2 giugno, infatti, apriamo le prenotazioni per tutti gli over 16. In questo momento siamo assolutamente fiduciosi di vaccinare tutti i maturandi entro le date di fine scuola e delle vacanze. Se non sarà così naturalmente ci attiveremo per verificare anche altre opportunità. Monitoreremo comunque in maniera molto attenta questa situazione".

