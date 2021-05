Strade: asfaltature e sistemazione

Le strade di Corbetta sono in fermento! Il sindaco Marco Ballarini ha annunciato la sistemazione e l’asfaltatura di alcuni tratti stradali cittadini.

Le strade di Corbetta sono in fermento! Il sindaco Marco Ballarini ha annunciato la sistemazione e l’asfaltatura di alcuni tratti stradali cittadini. Le vie interessate dai lavori in questi giorni sono: Via Leopardi, Via IV Novembre, Via Greppi, Via Diaz, Via Paganini (via Rota e piazza San Carlo), via Gorizia e via Palladio. Le strade oggetto di sistemazione sono state scelte anche in base alle dirette segnalazioni dei cittadini. Ammontano in totale a ben 800.000 euro i fondi stanziati dall’Amministrazione per il primo lotto del Piano Strade 2021, comprendente 30 vie, a fronte dei 500.000 del 2020. “La città in cui si vive è come una Casa: per questo bisogna prendersi cura di lei ogni giorno, abbellirla e renderla accogliente per tutti” ha commentato il Sindaco Ballarini. Parallelamente, procedono i lavori per agevolare chi decide di spostarsi tra frazioni non con la macchina, bensì con la bicicletta: ecco, allora, il tanto atteso inizio dei lavori per la messa in sicurezza della banchina della pista ciclabile tra Corbetta e Cerello - SP228. Piccoli interventi che possono davvero cambiare la qualità della vita di ogni giorno dei cittadini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro