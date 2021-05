Parrucchiere chiuso? 11 Regole per capelli sani

La crisi d’astinenza da parrucchiere si sta facendo sentire e probabilmente il fai da te casalingo comincia a mettere a dura prova anche le tue doti. Per questo abbiamo scelto di fare un piccolo “ripasso delle regole fondamentali” che ti aiuteranno oggi e sempre ad avere capelli sani anche se il tuo parrucchiere è chiuso.

Shampoo

Quante pubblicità di shampoo in TV hai visto con attori che se ne versano sulla mano una quantità enorme tanto da farlo cadere per terra? Purtroppo quel modo di lavare i capelli è assolutamente scorretto, soprattutto se a casa utilizzi già uno shampoo professionale. Questi ultimi infatti hanno una concentrazione maggiore rispetto a quelli della grande distribuzione e questo richiede di usarli a piccole dosi.

Ricorda che la cute va massaggiata delicatamente senza strofinarla, come quando applichiamo la nostra crema viso prima di andare a letto: movimenti lenti e delicati.

Ma quanti shampoo fare? È una domanda che ci viene rivolta spesso. Partiamo sempre dal presupposto che tu stia utilizzando un prodotto professionale, adeguato al tuo tipo di cute e lunghezze:

fino a 2/3 lavaggi la settimana, puoi fare 2 shampoo ad ogni lavaggio senza il timore di esagerare.

senza il timore di esagerare. Ti consigliamo invece di fare 1 solo shampoo per lavaggio se senti il bisogno di lavare i capelli tutti i giorni (sebbene questa sia una necessità che dovremmo analizzare insieme perché potrebbe nascondere un’anomalia cutanea importante).

Balsamo, Conditioner e Maschere

Attorno a queste 3 parole c’è molta confusione. Spesso utilizzate come sinonimi, hanno in realtà funzioni e utilizzi differenti. Vediamoli insieme.

Balsamo e Conditioner possono essere considerati prodotti simili perché entrambi servono per idratare i capelli senza appesantirli e possono essere utilizzati tutti i giorni anche sui capelli sottili.

anche sui capelli sottili. La maschera ha un effetto più intensivo e agisce più in profondità rispetto ai primi due. Ha bisogno di essere lasciata in posa almeno 5-10 minuti per poter sviluppare tutto il suo potere.

per poter sviluppare tutto il suo potere. Che tu utilizzi un balsamo, un conditioner o una maschera, ci sono 2 consigli che devi assolutamente seguire: Se vuoi massimizzare l’effetto benefico di questi prodotti, pima di applicarli devi assolutamente togliere dai capelli l’eccesso d’acqua strizzandoli e tamponandoli con un asciugamano.

strizzandoli e tamponandoli con un asciugamano. Poi ricorda di risciacquarli abbondantemente per evitare che residui di prodotto rimangano sui capelli che altrimenti sentirai impastati e meno puliti del previsto.

Phon

Come per i prodotti, anche per i phon ci sono continuamente migliorie tecniche che ne potenziano le performance cosmetiche. Sì perché usare un phon inadeguato dopo aver utilizzato shampoo e maschera professionali, significa vanificare tutto il lavoro fatto. I phon professionali hanno un controllo della temperatura differente rispetto a quelli più economici e sono dotati di sistemi di ionizzazione che rendono l’aria emessa meno secca. Quando usi il phon a casa, pensa che stai continuando il trattamento di bellezza sui tuoi capelli. Oggi purtroppo ci si concentra troppo sulle caratteristiche delle piastre e si sottovaluta la fase di asciugatura.

Utilizza una temperatura media, non quella più calda, anche se sei di fretta. Ricorda di fare una “pre-asciugatura” solo con le mani e solo dopo inizia ad utilizzare la spazzola per dare la forma desiderata.

e solo dopo inizia ad utilizzare la spazzola per dare la forma desiderata. Prima di asciugarli utilizza il prodotto di styling più adeguato ma se il tuo capello è fragile chiedi quelli con termoprotettori.

Piastra

Scusa se ci ripetiamo, ma se usi la piastra fatti consigliare dal parrucchiere! Stiamo parlando di attrezzi che lavorano attorno ai 200° che generano uno stress importante sui tuoi capelli.

Quindi, se la usi spesso, applica sempre un termoprotettivo e acquistane una professionale che, nonostante il prezzo, ti durerà per anni.

In generale, ricorda di non passare per più di 2 volte ciascuna ciocca e di impostare la temperatura a non più di 180°.

Se leggendo questo articolo hai deciso che è il momento di dotarti di prodotti e attrezzatura professionale, allora perché non ci chiami per un consiglio personalizzato?

Siamo a tua completa disposizione al n° 338.491.25.55. E lo siamo anche se hai bisogno di prodotti consegnati direttamente a casa o di sapere che colore fare per tamponare l’odiata ricrescita. E non ti preoccupare se ancora non ci conosciamo di persona, ti tratteremo come una nostra amica fedele.

