“Come potenziare l’effetto dei trattamenti fatti in salone quando sei a casa?”

Sarà capitato anche a te di leggere qualche articolo su internet con soluzioni “fai da te” per la cura dei capelli.

Girovagando sul web se ne incontrano di fantasiose: si passa dal miscelare l’avocado con yogurt e miele fino all’uso estremo dell’uovo applicato direttamente sui capelli. Altre “ricette fai da te” richiedono invece l’applicazione diretta sui capelli dell’olio di oliva, dell’aceto e del succo di limone.

Abbiamo passato in rassegna decine e decine di articoli con consigli di questo tipo e mentre lo facevamo ci sono venuti in mente i vecchi rimedi della nonna ma anche le antiche forme di cura in voga al tempo degli Egizi, dei Romani o durante il Medioevo.

Cleopatra ad esempio utilizzava bicarbonato, uova e l’hennè per mantenere puliti e sani i propri capelli. Ma utilizzava anche il burro di cocco come maschera idratante e l’aloe vera che cresceva lungo le sponde del Nilo.

L’uovo veniva utilizzato anche dai Romani assieme ad altri ingredienti come l’aceto, il succo di mele, i fiori di iris e l’olio d’oliva. Nel Medioevo le cose non si sono evolute molto. L’uso delle parrucche purtroppo aveva più una funzione pratica che estetica visto che il lavaggio dei capelli era raro e ad appannaggio dei più ricchi.

Probabilmente anche tu starai pensando a quanto difficile fosse curare i capelli in passato, oggi che la cosmesi ci mette a disposizione un ventaglio quasi infinito di soluzioni. Ed è proprio grazie alla continua ricerca cosmetica che possiamo avere a disposizione in un pratico barattolo tutte le potenzialità degli ingredienti naturali concentrati e formulati in maniera specifica.

Che tu sia già una nostra cliente o che tu non ci conosca, devi sapere che non ti consiglieremo mai il fai da te casalingo e mai ti lasceremo sola nella scelta del prodotto giusto per te. Ora vogliamo spiegarti il perché.

Gli shampoo, le maschere e i prodotti di styling moderni (e quelli che noi abbiamo scelto di utilizzare in salone e consigliarti per casa) sono concepiti seguendo questi 3 principi di base

Conoscenza dell’anatomia e della fisiologia del capello e della cute

Cosa mancava ai tempi degli Egizi, dei Romani o nel Medioevo? Mancava la conoscenza approfondita di com’è fatto il capello, del suo ciclo di vita e di quali sono i suoi principali costituenti. Un capello liscio ha caratteristiche ben diverse da uno riccio così come una cute secca presenta enormi differenze rispetto ad una tendente al sebo.

Studio delle alterazioni dei capelli

La ricerca cosmetica si è fatta carico anche di capire quanto la bellezza del capello sia influenzata dall’alimentazione, dallo stile di vita e dall’ambiente in cui viviamo. Per questo, come per la pelle del nostro viso, continua a studiare come affrontare le alterazioni a carico dei nostri capelli.

Ricerca di soluzioni specifiche

Se in passato le soluzioni che offriva la natura non tenevano conto delle differenze tra i capelli, oggi la ricerca cosmetica ci mette a disposizione soluzioni specifiche in grado di intervenire nel modo più mirato su ogni anomalia di cute e capelli. E tutto questo in formule talmente pratiche da non far rimpiangere assolutamente gli intrugli usati dagli antichi.

“Come potenziare l’effetto dei trattamenti fatti in salone quando sei a casa?”

Forse questo breve cammino nella storia ti ha fatto pensare a quanto sei fortuna ad avere delle professioniste che si occupano di te senza doverti trasformare in una piccola chimica. Un tempo l’unica occasione per curare i capelli era il fai da te a casa, oggi per fortuna non più. Per questo oggi ti invitiamo a riflettere con noi su questa domanda: “Come potenziare l’effetto dei trattamenti fatti in salone quando sei a casa?”.

La ricerca scientifica ha dimostrato che anche un mantenimento adeguato a casa prolunga i risultati degli interventi fatti in salone. Per questo, noi del Salone Lucia, consigliamo sempre un adeguato prodotto per curare i capelli anche a casa come elemento potenziante delle cure che dedichiamo ai tuoi capelli. Infatti quando ti consigliamo uno specifico percorso curativo, esso prevede che una parte della strada tu la faccia in salone e una parte anche a casa.

Ma noi non ti consiglieremo mai nessuna “ricetta per il fai da te”! Piuttosto ti sapremo indicare prodotti pratici che non ti fanno perdere troppo tempo.

Se non hai ancora trovato delle professioniste che sanno curare i tuoi capelli a casa come in salone allora puoi venirci a trovare e fissare il tuo primo appuntamento. Noi ti aspettiamo!

