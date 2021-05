Coach Piazza ancora con la Powervolley

È ufficiale il rinnovo di contratto per altre due stagioni di Roberto Piazza come allenatore dell’Allianz Powervolley.

È ufficiale il rinnovo di contratto per altre due stagioni di Roberto Piazza come allenatore dell’Allianz Powervolley. Dopo due anni di lavoro e di importanti traguardi raggiunti, prosegue così il progetto del club di Milano che mette al centro l’allenatore, come più volte ripetuto ed anticipato dal presidente Lucio Fusaro. Coach Piazza è la formula di continuità del cammino meneghino, un allenatore che ha scritto la storia della società, guidando la squadra al primo assoluto successo con il trofeo della CEV Challenge Cup. Un tecnico preparato e dedito al lavoro, capace di trasferire la sua grande passione al gruppo, di gestire le situazioni di difficoltà con lucidità ed inventiva e di far crescere il collettivo. Stratega di alta scuola (ha lavorato ed imparato molto da Bebeto, Kim Ho Chul, Raul Lozano e Daniele Bagnoli), in due anni con Powervolley ha collezionato 73 panchine (26 nel 2019-2020 fino allo stop del Covid, 47 nel 2020-2021) per un totale complessivo di 47 vittorie e 26 sconfitte. Oltre ad aver aggiunto alla sua bacheca personale ed aver portato in dote per il club la Challenge Cup, ha sfiorato la semifinale scudetto con Milano nella scorsa stagione ma soprattutto ha messo in mostra il suo carisma ed il ruolo di trascinatore della sua squadra, risultando l’arma in più di Milano in panchina. Ora il rinnovo di contratto per altre due anni per continuare, alla guida dell’Allianz Powervolley, ad inseguire sogni e traguardi, costruendo e rafforzando un progetto ambizioso giorno dopo giorno.

