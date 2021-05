San Matteo: ospedale universitario

Recupero e rifunzionalizzazione del padiglione Campus della Salute della struttura sanitaria. Entro il prossimo anno, nella clinica chirurgica sarà collocata la facoltà di Medicina.

Le linee attivate all'ospedale San Matteo di Pavia per la campagna vaccinale massiva e la realizzazione del Campus della salute, sostenuto da Regione Lombardia, che ospiterà la facoltà di Medicina dell'Università di Pavia nella sede della Fondazione IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) Policlinico San Matteo. Questi i temi affrontati da Alessandro Venturi, presidente del Policlinico San Matteo di Pavia. "Sono state attive 11 linee che hanno lavorato dal 4 gennaio ininterrottamente, le abbiamo rafforzate ulteriormente e ora queste linee sono 20, allestite presso il Campus del Cus. In ogni caso, la provincia di Pavia si colloca tra le prime province in Regione Lombardia per numero di vaccinazioni effettuate. Le linee dell'hub vaccinale al Palacampus si affiancano a quelle già operative nel sistema degli enti accreditati privati Maugeri, Monzino, Città di Pavia e Villa Esperia che continueranno a fare attività vaccinale". Quindi, come detto, ecco che al Policlinico San Matteo è in corso anche il recupero e la rifunzionalizzazione del padiglione Campus della Salute con il sostegno di Regione Lombardia. "Assolutamente sì. Questa è un'opera straordinaria perché è l'esempio di come il patrimonio sanitario e edilizio-sanitario può essere valorizzato. Attraverso un contributo importante di Regione Lombardia, l'Università di Pavia ha deciso di recuperare questa clinica chirurgica e soprattutto di collocare al suo interno la facoltà di Medicina: sarà un vero e proprio ospedale universitario dove nel 2022 in questi cortili e in questi giardini saranno presenti 3.600 studenti che popoleranno questo ambiente. Giovani, nuove conoscenze, nuovi saperi, nuove forze lavoro nel campo della salute. È una grande esperienza".

