Sacchi per la differenziata

Torna sul territorio di Dairago la distribuzione annuale gratuita dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. In programma nella settimana del 24 maggio.

Torna sul territorio di Dairago la distribuzione annuale gratuita dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. In programma nella settimana da lunedì 24 a venerdì 28 maggio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nella sede di APAD, l’Associazione Pensionati e Anziani Dairago (via Damiano Chiesa, 18 - zona Municipio), la distribuzione sarà effettuata con una modalità che tiene conto delle iniziali dei cognomi. Lunedì 24 maggio distribuzione per i cittadini con i cognomi dalla lettera A (ad esempio, Astolfi), a CA (ad esempio, Catalani); martedì 25 maggio sarà il turno dei cittadini con cognomi da CE (ad esempio Celeste) a FL (ad es. Flamini); mercoledì 26 maggio sarà la volta dei cognomi da FO (ad es. Foschi) a ME (ad es. Meraviglia); giovedì 27 maggio toccherà ai cittadini con cognomi da MI (ad esempio, Milani) a P (ad esempio, Patruno); venerdì 28 maggio la distribuzione si concluderà con i cognomi dalla Q (ad esempio, Quirici), alla Z (ad esempio, Zoni). Chiunque, andando a ritirare la propria fornitura nel giorno in cui è autorizzato a farlo, avrà la facoltà di ritirare anche il kit di sacchi per altre persone (anche nel caso in cui il loro cognome inizi con lettere non previste in tale giornata), purché sia munito della CRS della persona per cui effettua il ritiro. Tanto per fare un esempio, martedì 25 maggio il signor Flamini, avendo il cognome che inizia per FL sarà autorizzato a presentarsi per il ritiro. In tale giornata potrà ritirare anche la fornitura per il suo vicino di casa (tale signor Moroni), purché si presenti con la CRS di quest’ultimo. Chi non potesse presentarsi per il ritiro nei giorni stabiliti, potrà usufruire delle seguenti giornate di recupero: sabato 29 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato 5 giugno dalle ore dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Tale giornata di ritiro sarà valida anche per i titolari di utenze non domestiche. Le attività di distribuzione saranno, chiaramente, effettuate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza: gli utenti saranno, pertanto, tenuti a presentarsi indossando la mascherina e a seguire il percorso indicato. Per gli utenti dai 70 anni in su impossibilitati a raggiungere la sede di distribuzione è prevista la consegna a domicilio.

