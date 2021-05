Vaccinazioni durante le vacanze: un altro argomento al centro dell'attenzione "Abbiamo cercato di non concentrarle nel periodo delle due settimane centrali di agosto".

Vaccinazioni durante le vacanze: un altro argomento, inevitabilmente, al centro dell'attenzione "Abbiamo cercato di non concentrarle nel periodo delle due settimane centrali di agosto - ha spiegasto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - Rispetto alla possibilità di vaccinarsi nei luoghi di vacanza, se n'è discusso in conferenza Stato Regioni, si è convenuto che è impossibile ciò avvenga per difficoltà che nascono dai diversi tipi di vaccino presenti, dal personale medico e dalle scorte".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro