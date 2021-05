Covid: "Parametri più semplici per gradi di libertà"

"Modificare e rendere più semplici i parametri che verranno utilizzati per individuare le misure che consentiranno diversi gradi di libertà all'interno delle nostre regioni". Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, sintetizza così la proposta formalizzata alle Regioni durante la riunione della 'Conferenza delle Regioni', alla quale hanno preso parte anche il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e quello della Salute, Roberto Speranza. "La proposta che le Regioni presentano al Governo - conclude Fontana - è giunta al termine di un intenso e positivo momento di confronto che prevede anche l'istituzione di un 'tavolo congiunto' per monitorare la situazione e cercare di rendere l'estate di tutti gli italiani più libera e più semplice".

