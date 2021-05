Milano-Cortina: figura commissariale

Milano-Cortina 2026, incontro tra Regioni Lombardia e Veneto e presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano con il viceministro Alessandro Morelli.

"Un incontro molto positivo. Con il viceministro Morelli abbiamo chiarito le priorità sulle quali intervenire per non rischiare di arrivare in ritardo. La prima è la necessità di una figura commissariale con poteri reali che lavori alla semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche. La seconda è mantenere permanente il tavolo di coordinamento tra Ministero e territori, affinché vengano tempestivamente individuate e affrontate le problematiche su cui intervenire". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'incontro per Milano-Cortina 2026, che si è svolto a Verona con il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Alessandro Morelli, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. "Mi auguro - ha concluso Fontana - che Milano-Cortina 2026 riesca a suscitare quell'emozione e quella sinergia fra tutte le forze in campo, che inevitabilmente contribuiranno ad aumentare l'attrattività a livello internazionale non solo della Lombardia, ma dell'Italia intera".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro