Powervolley... social

Grande crescita anche social nella stagione 2020-2021 per l’Allianz Powervolley. Nell'anno appena passato, il club ha registrato un +73,2%, con 11 milioni di views dei video.

Grande crescita social nella stagione 2020-2021 per l’Allianz Powervolley Milano, che registra un +73,2% rispetto al 2019-2020. Il dato in questione fa riferimento alla somma della variazione registrata su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube che porta la fan base aggregata di queste piattaforme a quota 57.860 follower. Il dato più sorprendente, tuttavia, non è la quantità di follower, ma la capacità di sviluppare dinamiche di fan engagement che aumentano a dismisura il numero di profili raggiunti, account che hanno interagito sui post del club, impression e views. Solo su Instagram (che registra un +80% rispetto al 2019/20 con +13,3 k follower) l’engagement rate è di 5,18%: un dato strabiliante se si considera che un buon ER per utenti con follower tra 10k e 100k è 2,4%. Non è da meno il flusso generato su Facebook con 357.338 reactions ed oltre 1,5 milioni di persone raggiunte. Altro sprint su Twitter: sui social dei cinguettii Milano tocca quota 6.660 follower (+135%) con 1.516.33 di views per tweet al mese. Infine YouTube che passa dai 1.200 iscritti del 2019/20 ai 4.480 del 2020/21 con oltre 4 milioni di impression e 550k visualizzazioni. "Abbiamo applicato quotidianamente una strategia per far sentire coinvolto il fan – è l’analisi di Paolo Tardio, responsabile comunicazione del club – In un anno in cui i tifosi non potevano essere al seguito della squadra, è stata la squadra ad essere al seguito dei tifosi. Abbiamo cambiato il paradigma della nostra comunicazione, provando a diventare una sorta di media house. Lo abbiamo fatto con lo storytelling del volleymercato della scorsa stagione, che ha generato hype e curiosità nei fan, e lo faremo anche con i prossimi annunci. Abbiamo sviluppato strategie di instant marketing e meme marketing sui social per creare non solo più coinvolgimento, ma anche ironia e interazione, consapevoli che dietro c’è un chiaro percorso di sport digital transformation proiettato al rafforzamento della propria brand awareness, attraverso campagne di content marketing attraverso testi, foto, contest, challenge e soprattutto video".

