Powervolley: stagione in archivio

Va ufficialmente in archivio la stagione 2020-2021 dell'Allianz Powervolley Milano. Un anno durato 293 giorni, dal 6 luglio (inizio del ritiro estivo) al 25 aprile (ultima gara con Modena), con 47 partite all’attivo (e 5103 minuti di gioco) in 224 giorni. Un ritmo incredibile, diventato ancora più forsennato da gennaio quando le gare per Milano sono state 30 in 112 giorni (una ogni 3,61 giorni). È arrivato però il primo trofeo in bacheca della storia del club: la CEV Challenge Cup alzata in Turchia. Protagonista del successo è stato il collettivo, in cui ognuno ha dato il suo contributo. Spicca, nella stagione, l’apporto di Jean Patry (best scorer con 523 punti tra Coppa Italia, regular season, turno preliminare, playoff scudetto e playoff 5° posto), seguito da Ishikawa con 514. Conferme al centro con Piano e Kozamernik principi del muro: 97 per il capitano e 92 per il centrale sloveno. Il miglior aceman è invece Sbertoli: il palleggiatore milanese, autore di un’altra grandissima stagione in cabina di regia, supera di un solo servizio Jean Patry: 38 vs 37.

