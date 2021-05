Tentano di rubare il bancomat

Bancomat divelto dal muro e abbandonato a pochi metri di distanza. Finisce con un tentato furto e molti danni alla banca l’assalto alla filiale di Villa Cortese della Bcc.

Bancomat divelto dal muro e abbandonato a pochi metri di distanza. Finisce con un tentato furto e molti danni alla banca l’assalto che ignoti malviventi hanno sferrato contro la filiale di Villa Cortese della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Secondo quanto ricostruito, i ladri si sono presentati con un camioncino davanti alla filiale di piazza Carroccio intorno alle 4 di notte di sabato 1° maggio. Hanno divelto un serramento per avere accesso al bancomat e hanno agganciato con un cavo il distributore di banconote. Qualcosa però è andato storto: il bancomat si è probabilmente incagliato sulla pavimentazione della piazza, rompendo il cavo di trascinamento. Così i malviventi sono stati costretti alla fuga a mani vuote. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Legnano per gli accertamenti del caso e l’avvio delle indagini. La filiale di Villa Cortese della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è già stata messa in sicurezza e lunedì 3 maggio aprirà regolarmente gli sportelli. A breve, nel rispetto dei tempi tecnici, anche il servizio bancomat sarà ripristinato.

