Le vaccinazioni ai pazienti

Prosegue la campagna vaccinale anti Covid-19 anche nel nostro territorio. Mentre rimangono serie perplessità sul proseguo, a regime, dei punti vaccinali di Cuggiono e Magenta, l'ASST Ovest Milanese ha avviato una serie di 'chiamate' per persone particolarmente importanti: i pazienti in cura presso gli ambulatori dei nostri Ospedali. Dalla scorsa settimana, infatti, circa 400 persone a Legnano e 200 a Magenta sono state convocate direttamente nei reparti in cui abitualmente vengono assistiti per procedere alla vacinazione anti Covid-19.

"Poter vaccinare i pazienti fragili è davvero molto importante - ci commentano dall'ASST Ovest Milanese - soprattutto per quella fascia di popolazione che, avendo terapie da seguire, risulta più esposta ai rischi di infezione. Per poter garantire loro maggior tutela e un'osservazione più puntale e premurosa, sono stati vaccinati direttamente dai medici che abitualmente li hanno in cura".

