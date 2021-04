Startup e turismo

Mercoledì 28 aprile dalle 15 alle 18, sono i 15 progetti del Tavolo Giovani #Turismo "Le innovazioni delle startup per un nuovo turismo', organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Associazione Startup Turismo.

La piattaforma che consente di prenotare i servizi connessi alla vacanza, il software per alberghi che permette di tenere traccia degli interventi di pulizia e manutenzione, i servizi di lunch box per le strutture che accolgono viaggiatori con cani, le App per viaggi business e per il turismo ibrido, viaggi di arrampicata con un impatto positivo sulle comunità locali, la piattaforma che permette di creare il proprio pacchetto vacanze su misura, quella che consente di prenotare e gestire il deposito del proprio bagaglio in reception, i questionari per rilevare la customer satisfaction, gli itinerari e percorsi ad hoc per i propri ospiti, da incorporare nel sito, la digital concierge, la piattaforma dove a stabilire la tariffa della stanza saranno i viaggiatori, le soluzioni per un turismo più sostenibile, la piattaforma per esplorare le città entrando in contatto con i veri abitanti del posto, attraverso la figura del Local Friend. Mercoledì 28 aprile dalle 15 alle 18, sono i 15 progetti del Tavolo Giovani #Turismo "Le innovazioni delle startup per un nuovo turismo', organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Associazione Startup Turismo, in diretta da Palazzo Giureconsulti, aggiornamenti e link per le iscrizioni https://tavologiovani.it/tavoli-di-networking/tavolo-giovani-turismo. L'incontro si apre con un momento di confronto tra esperti del settore e con il racconto di tre case history. Segue la pitch session: 15 startup presentano le soluzioni innovative per il rilancio di un nuovo modo di fare turismo. I numeri delle Startup innovative, 2.458 a Milano Monza Brianza Lodi, considerando tutti i settori, (di cui l’1,5% dedicate proprio ai settori turistici), su 3.267 in Lombardia, 12.045 in Italia, secondo i dati a gennaio 2021 del servizio studi della Camera di commercio.

