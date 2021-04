Asst Valle Olona: 192 ricoverati Covid

A oggi, 26 aprile, sono ricoverati negli ospedali ASST Valle Olona 192 pazienti Covid-19. Nel dettaglio, allora, la situazione a Busto Arsizio, Saronno e Gallarate.

A oggi, 26 aprile, sono ricoverati negli ospedali ASST Valle Olona 192 pazienti Covid-19 così suddivisi: a Busto Arsizio 85 nei reparti Covid, di cui 9 con casco Cpap, 11 in Terapia intensiva e 18 in osservazione al Pronto soccorso; a Saronno 53 nei reparti Covid, di cui 3 con casco Cpap e 1 in osservazione al Pronto soccorso; infine, a Gallarate 54 nei reparti Covid, di cui 13 con casco Cpap e 5 in osservazione al Pronto soccorso.

