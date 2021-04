"Impegno comune per riaperture in sicurezza"

Il presidente della Lombardia, Fontana: "Tutti si stanno impegnando per riaprire in sicurezza. Per questo c'è un po' di delusione rispetto alle scelte del Governo".

"I numeri negativi di questa ondata si stanno per fortuna riducendo. Da lunedì in Lombardia dovremo riavere un po' della nostra libertà". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Tutti si stanno impegnando per riaprire in sicurezza. Per questo - ha aggiunto il governatore - c'è un po' di delusione rispetto alle scelte del Governo, perché pensavamo che fosse il momento di dare segnali più forti ai tanti operatori, ristoratori e baristi, in primis, che si trovano in una situazione inaccettabile". "C'era un testo che, come Regioni, avevamo concordato e che all'ultimo momento è stato modificato. E ci sono delle contraddizioni che non riusciamo a decodificare, come l'orario del coprifuoco che aveva anche un valore simbolico".

