"Riaperture, passo avanti"

"Un passo avanti". Questa la reazione dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, in merito alle decisioni del Governo in tema di riaperture. "Un risultato significativo - ha continuato - ottenuto grazie ai nostri appelli al buonsenso che speriamo possa avere un seguito nel breve periodo con un'ulteriore programmazione delle riaperture, in sicurezza, delle attività". "In Lombardia c'è voglia di correre - ha rimarcato l'assessore - e lo stiamo facendo con il Piano vaccinale in base alla dotazione dei vaccini che è, però, ancora insufficiente". "Potremmo vaccinare 150.000 persone al giorno - ha proseguito l'assessore - e questo significherebbe velocizzare la messa in sicurezza dei lombardi anziani e fragili e un più veloce ritorno al lavoro per tante attività". "Adesso - ha concluso l'assessore Guidesi - attendiamo solamente un'adeguata dotazione vaccinale".

