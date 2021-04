Ospedali Valle Olona: 211 pazienti Covid

Ad oggi, 19 aprile, sono ricoverati negli ospedali ASST Valle Olona 211 pazienti Covid-19. Continua tra Busto Arsizio, Gallarate e Saronno la costante discesa.

Ad oggi, 19 aprile, sono ricoverati negli ospedali ASST Valle Olona 211 pazienti Covid-19 così suddivisi: a Busto Arsizio 91 nei reparti Covid, di cui 14 con casco Cpap, 8 in Terapia intensiva e 3 in osservazione al Pronto soccorso; a Saronno 65 nei reparti Covid, di cui 7 con casco Cpap e 1 in osservazione al Pronto soccorso; a Gallarate 55 nei reparti Covid, di cui 13 con casco Cpap e 5 in osservazione al Pronto soccorso. Afferma il direttore sanitario, dottoressa Paola Giuliani: "Continua la costante discesa della presentazione di pazienti affetti da Covid nei PS dei nostri ospedali. Ci auguriamo che il senso di responsabilità e l’adozione di stili di comportamento adeguati (lavaggio delle mani, distanziamento sociale, uso di mascherine, ventilazione ambienti, ecc...) siano di riferimento per ciascuno di noi così da poter assicurare una effettiva tenuta sotto controllo della situazione epidemica".

