Vittoriale: Parco aperto gratuitamente

L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, si è recato al Vittoriale degli Italiani e ha incontrato il presidente Giordano Bruno Guerri. La Fondazione 'Il Vittoriale', a seguito delle disposizioni ministeriali che prevedono nelle zone rosse l'accesso ai parchi pubblici, anche se appartenenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura, a condizione del rispetto del divieto di assembramento e purché nel raggio di chilometri concesso dalla propria abitazione, ha permesso l'ingresso gratuito al Parco. Al termine dell'incontro l'assessore Galli ha dichiarato che "La decisione del Vittoriale di aprire gratuitamente il Parco è un bellissimo segnale e ci ricorda che i luoghi della cultura sono un patrimonio di tutti i cittadini".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro