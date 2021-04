A.N.D.O.S. Ispra organizza una giornata sportivia virtuale solidale. Di corsa, pedalando o camminando per le donne operate al seno. Lo sport che aiuta e fa del bene.

La partecipazione è aperta a tutti. Correndo, pedalando oppure camminando, poi, non farà differenza, perché l'importante è e sarà esserci per dare il proprio sostegno e aiuto alle donne operate al seno. L'appuntamento, allora, è per il prossimo 30 maggio, quando A.N.D.O.S. Ispra, in collaborazione con A.N.D.O.S. Varese, organizza una giornata sportiva solidale e virtuale. Ognuno, insomma, nelle proprie case, potrà prendere parte all'iniziativa, pubblicando le foto o i filmati delle varie prestazioni sui profili Facebook personali e di A.N.D.O.S. Ispra. Le iscrizioni alla manifestazione sono ad offerta libera, da versare sul conto Intesa San Paolo, viale Milano (Va) IBAN IT11U0306909606100000007209, con il ricavato che andrà, appunto, all'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. L'iscrizioni, infine, sarà da comprovare, inviando una mail a andosispra [at] gmail [dot] com o telefonando al numero 3342551382 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17; sabato dalle 9 alle 12), comunicando gli estremi dell'avvenuta donazione e i propri dati.

