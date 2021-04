Arisa con il nuovo singolo 'Ortica'

In radio e disponibile in digitale 'Ortica', il nuovo singolo di Arisa. Scritta dalla stessa Arisa e prodotta con il Maestro Adriano Pennino, 'Ortica' è una canzone che parla d’amore attraverso un intimo e poetico testo in napoletano e in italiano.

In radio e disponibile in digitale 'Ortica', il nuovo singolo di Arisa. Scritta dalla stessa Arisa e prodotta con il Maestro Adriano Pennino, 'Ortica' è una canzone che parla d’amore attraverso un intimo e poetico testo in napoletano e in italiano. Un amore intenso che quando finisce si lascia dietro un dolore che ricorda il bruciore provocato dal contatto con le foglie dell’ortica. Nel corso della sua carriera Arisa si è contraddistinta per il suo raffinato timbro vocale e per la sua versatilità: oltre alla carriera nella musica ha anche lavorato nel mondo cinematografico, come attrice e doppiatrice, in ambito televisivo, come giudice di importanti talent show (X Factor e Amici) e come presenza fissa in programmi televisivi (Victor Victoria – Niente è come sembra). Ha all’attivo sei album in studio, un Ep e due raccolte, vanta quattro certificazioni platino e due certificazioni oro. Ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo, l’ultima quest’anno con il brano 'Potevi fare di più', che si è classificato al 10° posto. Al festival ha ottenuto due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano 'Sincerità', e la seconda nel 2014 nella categoria Campioni con 'Controvento'. Nel 2015, inoltre, è stata co-conduttrice della 65^ edizione del Festival. Negli anni si è aggiudicata vari riconoscimenti, tra i quali il Premio Assomusica Casa Sanremo e il Premio della Critica 'Mia Martini' a Sanremo 2009, un Venice Music Awards nel 2009, il Premio Lunezia e il Premio Sala Stampa al Festival di Sanremo 2012, due Wind Music Awards, un Premio TV - Premio regia televisiva, oltre ad una candidatura al Premio Amnesty Italia (nel 2016 per il valore letterario del brano 'Gaia') e due al Nastro d'argento nella categoria migliore canzone originale (nel 2017 per 'Ho perso il mio amore' e nel 2018 per 'Ho cambiato i piani').

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro