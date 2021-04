Meda: "Centro vaccinale massivo"

L'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, ha visitato il centro vaccinale di Meda, in provincia di Monza e Brianza.

L'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, ha visitato il centro vaccinale di Meda, in provincia di Monza e Brianza. "Anche in questa occasione ho riscontrato un’ottima organizzazione - ha detto Foroni - ogni realtà pianifica e si regola secondo le proprie esigenze. Molto positivo il fatto che il responsabile, privato, devolverà in beneficenza tutto il ricavato secondo l'accordo messo a punto con il sistema sanitario, e la presenza di circa 150 volontari, tra Protezione civile e volontariato sociale, in una sinergia che funziona". "Non altrettanto - ha osservato l'assessore regionale - posso dire per alcune realtà, invece, dove c'è carenza di medici di medicina generale che, pur retribuiti a differenza di chi si è messo a disposizione gratuitamente, non si sono messi a disposizione in questa battaglia che oserei definire 'campale'" "Il centro di Meda - ha precisato Foroni - è tarato attorno alle 4-500 vaccinazioni, ma può arrivare fino a 1.200 al giorno, quando sarà a pieno regime nelle prossime due settimane". CENTRO MASSIVO - "Operativo da qualche settimana - ha aggiunto l'assessore - è stato confermato anche come centro massivo; stanno facendo la formazione e nel giro di qualche giorno rientrerà nella disponibilità secondo quanto previsto dal portale Poste".

