Centri vaccinali: 700 volontari

"In questi giorni sono circa 700 al giorno i volontari della Protezione Civile impegnati presso i centri vaccinali dislocati sul territorio regionale". Lo comunica l'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni. "Il sistema di vaccinazione lombardo - ha commentato l'assessore - sta funzionando e questo anche grazie all'impegno capillare e costante dei volontari della Protezione civile impiegati presso i centri vaccinali. Un valore aggiunto per cui non possiamo che ringraziare le persone coinvolte e alle quali va tutto il nostro sostegno. Lo ribadiamo, si tratta di volontari che gratuitamente dedicano il loro tempo alla collettività anche nei giorni pasquali".

