'Stabat Mater' in diretta

In occasione della Settimana Santa il Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus propone lo Stabat Mater di Gioachino Rossini, vnerdì 2 Aprile alle ore 22, da Castellanza.

Siamo entrati nella Settimana Santa e per la Stagione concertistica “Itinerari Musicali” l’Associazione Ensemble Amadeus propone un evento d’eccezione: il grandioso Stabat Mater del grande compositore pesarese, eseguito per la prima volta a Parigi nel 1842.

Protagonisti della serata il Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus con la direzione del maestro Marco Raimondi, il maestro Enrico Raimondi all’organo e le voci soliste del soprano Maria Blasi, del mezzosoprano Raffaella Ravecca, del tenore Angelo Scardina e del baritono Giorgio Valerio.

“Una incredibile pagina musicale densa di fede e di storia che ben si colloca nel contesto che stiamo vivendo oggi. Giorni che certamente saranno ricordati dalla storia e che necessitano sempre più di iniezioni di fede e di speranza per l’anima oltre che di quelle – essenziali - dei vaccini anti COVID che ci porteranno fuori da questa situazione” – commenta il maestro Marco Raimondi – per ricordare l’evento che andrà in onda alle ore 22, al termine delle celebrazioni religiose.

Un’occasione dunque da non perdere per assistere ad un concerto che raccoglie insieme due contenuti spesso indissolubili, quello della grande musica e quello della fede, che accontenterà i musicofili più attenti e tutti i cristiani che potranno culminare le celebrazioni della settimana autentica con una perla assoluta.

In pieno lockdown, in attesa che sia possibile tornare ad eseguire concerti dal vivo, l’associazione Ensemble Amadeus, grazie alla collaborazione ed il sostegno di numerosi sostenitori tra cui la Fondazione Cariplo, la Fondazione Comunitaria del Varesotto, la Fondazione Ticino Olona, la Fondazione Minoprio, la Fondazione Varesotto per l’Ambiente, il Territorio e la Coesione Sociale, la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e molti enti ed associazioni del territorio, proporrà un concerto del proprio repertorio in modalità première tra quelli che hanno fatto la storia del Coro e dell’Orchestra.

L’appuntamento da non perdere è quindi per Venerdì 2 Aprile alle ore 22 sul sito web e sul canale YouTube di Ensemble Amadeus. Vi aspettiamo!

