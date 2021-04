Il quartiere di Porta Romana del futuro. Un'area dinamica, verde e giovane, per una crescita e un sviluppo di Milano verso sud. Qui, sarà anche ospitato il villaggio olimpico.

Dinamica, verde e giovane, per uno sviluppo e una crescita della città verso sud. Sarà la Milano di domani, come l'ha definita il sindaco Beppe Sala, e, in particolar modo, il quartiere di Porta Romana del futuro. "Ne ero convinto all'inizio del percorso di trasformazione delle vecchie stazioni ferroviarie e ne sono sicuro oggi dopo l'annuncio del progetto vincitore per la rigenerazione dello scalo di Porta Romana - ha scritto il primo cittadino del capoluogo - Si chiama 'Parco Romana' e prevede, oltre ad un'importante area verde, eco-zone, una foresta sospesa, cortili, residenze, spazi lavorativi e collegamenti. Qui sarà ospitato il villaggio olimpico durante i Giochi invernali Milano-Cortina 2026. E, al termine della manifestazione, gli spazi saranno destinati a residenze universitarie. Si tratta, quindi, di un progetto che incontra la nostra idea di città policentrica, verde e sostenibile e dimostra profonda attenzione alle esigenze nell'ambito dell'abitare che i milanesi manifestano da tempo. Il masterplan è firmato dal team guidato da 'Outcomist' e, nelle prossime settimane, sarà oggetto di una consultazione pubblica che porterà al disegno definitivo dell'area".

