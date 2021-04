Locali ex casa Salus: no alienati

Su un punto le parti concordano: i locali dell'ex casa Salus di via Verri a Legnano possono costituire un patrimonio per il Comune e, quindi, non devono essere alienati.

Su un punto le parti concordano: i locali dell'ex casa Salus di via Verri possono costituire un patrimonio per il Comune e, quindi, non devono essere alienati. Ciò che il consigliere di 'Toia sindaco', Francesco Toia ha chiesto alla giunta del sindaco Lorenzo Radice come punto fermo, quest'ultimo ha ribadito come volontà. "Come Amministrazione comunale - ha spiegato il primo cittadino - non abbiamo interesse ad alienare questo bene dal nostro patrimonio". Dove invece non vi è perfetta sintonia è sulla questione della realizzazione in quei locali di un istituto tecnico superiore (ITS). Toia sostiene che quello stabile, per una simile destinazione, rappresenterebbe il luogo ideale. Ma la giunta si è riservata tempo per valutare una questione che giudica di notevole rilevanza e desidera affrontare in modo approfondito. "Sicuramente - spiega ancora il primo cittadino - sull' edificio di via Verri è importante fare una valutazione nella logica della rigenerazione e, qualora arrivassero proposte da privati per una destinazione di carattere sociale e culturale; dobbiamo prima analizzare il discorso su via Verri, poi affronteremo quello dell'Its che certamente ci sta molto a cuore e sul quale stiamo lavorando".

