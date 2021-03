Controlli misure Covid: 2 sanzioni

Nel corso del primo fine settimana in zona rossa i servizi di pattuglia effettuati dalla Polizia locale di Legnano hanno riscontrato una situazione di sostanziale tranquillità.

Nel corso del primo fine settimana in zona rossa i servizi di pattuglia effettuati dalla Polizia locale di Legnano hanno riscontrato una situazione di sostanziale tranquillità. Sabato pomeriggio, in particolare, quando i servizi dedicati al rispetto delle normative anti covid si sono svolti in sinergia con una pattuglia del commissariato di PS, non si sono riscontrati assembramenti significativi. Gli agenti impegnati hanno svolto un’opera di dissuasione delle condotte non consoni invitando al rispetto delle misure anti-Covid. Nel complesso sono state elevate due sanzioni, la prima per mancato uso della mascherina e l'altra per violazione di spostamento dal Comune di origine. Nessuna sanzione è stata invece elevata a esercizi commerciali o per violazioni della quarantena.

