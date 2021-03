'Covid Hotel': 1 milione per i costi

La giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, una delibera che assegna alle Agenzie di Tutela della Salute (Ats) 1.160.628 euro come sostegno ai costi per i 'Covid Hotel' nel 2020.

La giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, una delibera che assegna alle Agenzie di Tutela della Salute (Ats) 1.160.628 euro come sostegno ai costi per i 'Covid Hotel' nel 2020. A seguito del monitoraggio dell'effettiva spesa sostenuta, la delibera provvede all'assegnazione delle risorse, così da allineare correttamente le poste di bilancio prima dell'adozione del bilancio consuntivo 2020 delle Ats e della stessa Regione. "Destiniamo risorse alle Ats - commenta Letizia Moratti - che lo scorso anno hanno garantito la copertura delle attività degli hotel convertiti in strutture Covid nella fase più emergenziale della pandemia". La delibera regionale del 5 agosto 2020, infatti, dava indicazione alle Ats di attivare queste strutture per la gestione dei pazienti Covid positivi, asintomatici o paucisintomatici, non gestibili a domicilio per la necessità di isolamento. Le attività del 2020 avevano trovato copertura nei bilanci delle Ats poiché non erano state ancora rese disponibili le risorse nazionali previste dal dl 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 DEL 2020. "Si tratta di un importante riconoscimento - aggiunge la vicepresidente della Regione - per lo sforzo fatto dalle Ats e per la disponibilità mostrata dagli operatori delle strutture in un momento in cui era fondamentale trovare soluzioni immediate per affrontare una fase emergenziale e anche drammatica di questa battaglia contro il Covid".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro