Mara Maionchi si racconta

Nella nuova puntata di “Storie di Musica” format digitale di Alberto Salerno, disponibile dal 19 marzo, un ospite speciale: Mara Maionchi. Insieme racconteranno la genesi e la fortuna della versione italiana del format televisivo “X Factor”, trampolino di lancio per giovani talenti.

Mara Maionchi, moglie di Alberto Salerno, conosciuta per il suo lavoro come produttrice discografica ha sempre dichiarato di NON aver scoperto nessuno, ma di aver incontrato nella sua carriera dei talenti e questa frase è specialmente riferita quando le dicono di aver scoperto, tra gli altri, Tiziano Ferro. Oggi Mara si divide tra famiglia tv impegni e svaghi.

Questo il link del canale YouTube: http://bit.ly/AlbertoSalerno_yt dove trovate questa puntata e anche tutte le precedenti che hanno visto protagonisti, come sempre, gli artisti, le storie, la musica, gli autori e i testi delle canzoni.

