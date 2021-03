Personal trainer al parco

Parktrainer.it, giovane portale di servizi on line che mette in contatto i personal trainer italiani e gli atleti che non vogliono rinunciare ad un’attività sportiva professionale.

Da giardini Montanelli, passando per Parco Ravizza, fino al classicissimo Parco Sempione. Milano si dimostra una città capace di trovare soluzioni anche nelle situazioni più imprevedibili. Lo testimonia parktrainer.it, giovane portale di servizi on line che mette in contatto i personal trainer italiani e gli atleti che non vogliono rinunciare ad un’attività sportiva professionale, dove quasi il 50% dei personal trainer iscritti opera proprio su Milano. "Il servizio di parktrainer.it è nato all’inizio dell’anno - spiega Marco Di Giuseppe, 42 anni, originario di Roma, appassionato di fitness e di marketing digitale - e, da quel momento, quasi la metà delle iscrizioni di personal trainer che aderiscono alla piattaforma opera su Milano. Il servizio è molto semplice: i professionisti si registrano gratuitamente al portale e inseriscono le proprie schede di allenamento, selezionando la città dove intendono offrire il loro servizio; i loro training saranno quindi consultabili in forma di “Schede Palestra” con informazioni relative al luogo, alla tipologia, al costo e alla modalità di svolgimento. Gli atleti, servendosi dello stesso criterio di localizzazione, possono selezionare tra circuit training, corpo libero, difesa personale, functional training, kick boxing, ginnastica dolce, arti marziali, core training, calcio, muay-thai e molte altre attività che stimolano di più interesse e motivazione. Una volta individuato il trainer qualificato e il tipo di esercizio, prenotare è semplice e sicuro: basta cliccare sul programma-professionista scelto, inserire data e orario secondo la disponibilità e dare conferma della prenotazione con il pagamento, garantito da PayPal". E quali sono, su Milano, le attività più ricercate dagli atleti? "Al momento, dopo due mesi di operatività, le attività più presenti riguardano training legati alla corsa come circuit training, cross training, cardio, ma anche corpo libero e fitness in generale -precisa Marco-, ma i numeri e le proposte dei professionisti dei vari settori legati all’attività sportiva sono in costante aumento così come le ricerche e le iscrizioni degli atleti che desiderano una seduta di allenamento professionale e su misura così come quando le palestre erano aperte". E come è nata l’idea di parktrainer.it? "Il Covid-19 ha esasperato il desiderio delle persone di muoversi, di fare attività, di mettersi in moto - continua Marco - Ne è una dimostrazione l’aumento eccezionale dell’home fitness, ossia i corsi on line di personal trainer qualificati che promuovono le proprie lezioni sul web, principalmente sui social network. Questi corsi, però, non possono essere considerati un sostituto delle lezioni che, prima della pandemia, si facevano all’interno delle palestre; viene a mancare l’occhio del professionista, la correzione sul corpo della postura, il rapporto non solo fisico, ma anche professionale per migliorare le proprie performance. E così è nata l’idea di parktrainer.it: una piattaforma che mette in contatto i personal trainer con gli amanti di qualsiasi attività sportiva. E dove svolgere questa attività se non negli spazi aperti dei parchi garantendo un’attività professionale in tutta sicurezza?". Quali sono, oltre a Milano, le città dove c’è una maggiore offerta? "Attualmente le aree più servite sono quelle di Milano e Roma -conclude Marco-, ma credo che, in breve tempo, offerta e richiesta si allargheranno anche ad altre città, anche più piccole. La piattaforma rappresenta da un lato uno strumento innovativo per tutti quei professionisti che, con la pandemia e le palestre costantemente chiuse, hanno necessità di trovare canali alternativi per far conoscere le proprie competenze e i propri servizi, dall’altro un servizio per gli amanti dello sport che non vogliono rinunciare a lezioni individuali professionali".

