9 sanzioni durante i controlli Covid

Nel corso dell’ultimo fine settimana in zona arancione scuro sono stati rafforzati da parte della Polizia locale di Legnano i servizi di controllo del territorio finalizzati alle misure anti-Covid. Particolare attenzione è stata posta sulle aree interessate dalla cosidetta 'movida' nel centro cittadino e nelle aree di aggregazione, soprattutto in prossimità dei locali. I servizi sono stati svolti in forma congiunta con il Commissariato di Polizia di Stato e l’ausilio di personale in borghese. Nel complesso sono state elevate 9 sanzioni: 1 per violazione di quarantena nell’ambito dei controlli domiciliari e 8 per violazione di spostamento dal Comune di origine. Nessuna sanzione è stata, invece, elevata a esercizi commerciali. Nel fine settimana è stata presente nel centro cittadino anche l’Unità mobile per il progetto di educativa 'Jump around'. Gli operatori, per la terza settimana consecutiva, hanno preso contatto con 25 giovani con cui è stata svolta attività di informazione relativamente all’uso corretto delle mascherine e sui rischi connessi all’uso dell’alcool e delle sostanze stupefacenti.

