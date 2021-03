'Alfieri' durante la pandemia

Quattro giovani lombardi hanno ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'attestato d'onore di 'Alfieri della Repubblica', distinguendosi per 'l'impegno e le azioni coraggiose e solidali' svolte nel periodo della pandemia.

"Siamo orgogliosi che quattro giovani lombardi, Silvia Artuso, Silvia Cavalleri, Davide Paladini e Davide Siciliano, abbiano ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'attestato d'onore di 'Alfieri della Repubblica', distinguendosi per 'l'impegno e le azioni coraggiose e solidali' svolte nel periodo della pandemia". Lo dichiarano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini, commentando la notizia che quattro giovani lombardi, di età compresa tra i 9 e i 17 anni, sono stati premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente ha poi aggiunto: "Non appena possibile, troveremo la modalità più adatta per incontrarli in Regione Lombardia e congratularci personalmente con loro". "Sono convinto - spiega l'assessore Bolognini - che i giovani debbano sentirsi assolutamente protagonisti e coinvolti e questo punto fermo ci guida nel percorso che stiamo portando avanti per varare una Legge Regionale complessiva che sia per i giovani, ma anche pensata e scritta con i giovani".

