Vaccini aziende: "Accordi con associazioni agricole"

Anche il comparto agroalimentare, come manifestato dall'annunciata adesione di Coldiretti, si mobilita per la vaccinazione anti-Covid nelle aziende. "Tutto il comparto agroalimentare nella nostra regione - ha spiegato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi - dà lavoro a circa 150.000 persone. In agricoltura lavorano 57.000 lombardi. La delibera che abbiamo approvato fornisce uno strumento essenziale contro il Covid anche a questo settore. Mi sono messo in contatto con i referenti per fare in modo che il protocollo relativo alla possibilità di somministrare i vaccini nelle aziende venga sottoscritto anche dalle associazioni agricole di categoria". AGRICOLTURA ATTIVITÀ ESSENZIALE - "L'agricoltura - ha aggiunto Rolfi - è attività essenziale, essendo alla base della produzione del cibo. Il settore non si è mai fermato anche nei momenti più difficili. Le aziende agricole lombarde e le associazioni di categoria hanno dimostrato straordinaria sensibilità al problema Covid e grande serietà nel trovare soluzioni che consentissero ai lavoratori di operare in sicurezza". ATTIVAZIONE DI TUTTE LE ENERGIE DEL TERRITORIO - "Anche in vista della campagna vaccinale massiva - ha concluso l'assessore - è necessario attivare tutti gli strumenti che consentano una capillarità di intervento e l'attivazione di tutte le energie presenti sul territorio".

