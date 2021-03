Vaccini in azienda

Con una delibera la giunta regionale ha approvato il documento con i criteri per l’estensione della campagna vaccinale anti-Covid alle aziende produttive lombarde.

I nostri uffici presenti su tutto il territorio regionale sono a disposizione per accelerare il percorso di somministrazione dei vaccini contro la diffusione del coronavirus”. È quanto afferma Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia, nel commentare positivamente la delibera con cui la giunta regionale ha approvato il documento con i criteri per l’estensione della campagna vaccinale anti-Covid alle aziende produttive lombarde. “Già nei giorni scorsi – continua Paolo Voltini – a livello nazionale come Coldiretti abbiamo dato la disponibilità delle nostre oltre mille sedi diffuse in tutta Italia, che sono punto di riferimento per 1,5 milioni di agricoltori e dei loro familiari. Siamo soddisfatti per la celerità con cui Regione Lombardia si è attivata per poter consentire la somministrazione dei vaccini anche nelle aziende e siamo pronti fin da subito a confrontarci con i referenti della Direzione Generale Welfare per sottoscrivere il protocollo d’intesa e definire le modalità operative da seguire”. “La battaglia contro il virus - conclude il presidente Voltini - è ora la priorità numero uno per uscire da una crisi sanitaria, sociale ed economica che deve vedere le forze sociali al fianco delle Istituzioni”.

